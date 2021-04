La fuggitiva | stasera in tv la seconda puntata | cast | trama | quante puntate sono | anticipazioni episodi lunedì 12 aprile

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 12 aprile 2021) Torna su Rai con il secondo appuntamento La, in onda questa sera,12, in prima serata, subito dopo il classico appuntamento con I Soliti Ignoti. Si tratta di un originale e affascinante action-thriller al femminile: protagonista Vittoria Puccini, nei panni di Arianna, una donna in fuga, ma anche una madre che lotta per sé e per suo figlio Simone. E’ la storia di una donna dal passato misterioso che, accusata della morte del marito, riesce a sfuggire all’estero. Da latitante Arianna inizierà una difficile indagine per scoprire la verità sull’omicidio del compagno. La fiction è una coproduzione Rai Fiction – Compagnia Leone Cinematografica, prodotta da Francesco e Federico Scardamaglia e diretta da Carlo Carlei che ha firmato anche soggetto e sceneggiatura insieme a Salvatore Basile, Nicola Lusuardi, Alessandro ...