Bonaccini: “Ultimo giorno da presidente della Conferenza delle Regioni”. Per la successione in pole Fedriga (Di giovedì 8 aprile 2021) Oggi è stato l’Ultimo giorno di Stefano Bonaccini alla guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Domani infatti sarà eletto il suo successore, dopo un mandato del governatore emiliano che durava dalla fine del 2015. È stato lui stesso ad annunciarlo: “Un onore e un privilegio – ha detto – Avevo ribadito a più riprese, da un anno a questa parte, la mia disponibilità a questo avvicendamento, chiedendo che questo cambio si producesse però con un accordo unitario. Mi pare che questa sera si siano raggiunte queste condizioni, domani si potrà procedere, quindi, in tempi rapidissimi e in modo davvero unitario”. Secondo quanto si apprende, sarà il leghista governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Oggi è stato l’di Stefanoalla guidaProvince autonome. Domani infatti sarà eletto il suo successore, dopo un mandato del governatore emiliano che durava dalla fine del 2015. È stato lui stesso ad annunciarlo: “Un onore e un privilegio – ha detto – Avevo ribadito a più riprese, da un anno a questa parte, la mia disponibilità a questo avvicendamento, chiedendo che questo cambio si producesse però con un accordo unitario. Mi pare che questa sera si siano raggiunte queste condizioni, domani si potrà procedere, quindi, in tempi rapidissimi e in modo davvero unitario”. Secondo quanto si apprende, sarà il leghista governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano, a ...

