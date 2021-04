Hot Wheels Unleashed | in arrivo il nuovo gameplay

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 7 aprile 2021) L‘azienda italiana Milestone, con sede a Milano, ha pubblicato oggi un breve video che annuncia ilper le macchinine più folli di sempre, ovvero, HotIldi Hotsarà visibile in toto a partire dall’8 aprile ed è previsto per le ore 20:00. Per seguire tutti gli aggiornamenti relativi al gioco, non perdetevi gli aggiornamenti sui principali canali social come YouTube, Facebook e Twitch ovviamente. Ma tenete i motori ancora a freno per un po’ e andiamo avanti con la dovuta calma. Milestone: è tutto pronto per ildi HotIl frenetico gioco di corse Hot...