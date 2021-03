Caserta, il Covid la uccide in pochi giorni: addio alla giornalista Valeria d’Esposito (Di martedì 9 marzo 2021) Ancora un’altra vittima di Covid in Campania. La giornalista Valeria d’Esposito, blogger e volto di “Visit Campania” è stata stroncata dal virus all’età di appena 49 anni. La donna, originaria di Caserta, era alle prese col Covid da qualche tempo, ma negli ultimi giorni la situazione è peggiorata drasticamente. Covid uccide la giornalista Valeria d’Esposito L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 9 marzo 2021) Ancora un’altra vittima diin Campania. La, blogger e volto di “Visit Campania” è stata stroncata dal virus all’età di appena 49 anni. La donna, originaria di, era alle prese colda qualche tempo, ma negli ultimila situazione è peggiorata drasticamente.laL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

