Sette minuti su sfondo giallino Palazzo Chigi cambia stile (Di martedì 9 marzo 2021) Va bene che l’era Casalino, con la comunicazione studiata al millesimo e la scenografia curata nel dettaglio, è finita e che il nuovo premier intende segnare una differenza netta col passato, ma lo scarto qui è quasi esagerato. Difficile immaginare uno stile più minimalista, quasi povero, di quello adoperato nel video con cui Mario Draghi si è rivolto ieri non solo alle donne, in occasione dell’8 marzo, ma al Paese intero. Décor ridotto all’osso: la bandiera italiana e quella europea … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 9 marzo 2021) Va bene che l’era Casalino, con la comunicazione studiata al millesimo e la scenografia curata nel dettaglio, è finita e che il nuovo premier intende segnare una differenza netta col passato, ma lo scarto qui è quasi esagerato. Difficile immaginare unopiù minimalista, quasi povero, di quello adoperato nel video con cui Mario Draghi si è rivolto ieri non solo alle donne, in occasione dell’8 marzo, ma al Paese intero. Décor ridotto all’osso: la bandiera italiana e quella europea … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

ReGamertron : RT @QualitaZero: GRAZIE DI CUORE Live divertentissima stasera, sette ore sono sembrate cinque minuti, ed è stato bello vedere voi partecip… - oIdlouiekiss : non lo sento da sette minuti mi manca - Vas_Happening_M : Il kebab è in ritardo di sette minuti. SETTE ED IO HO IL CICLO ED HO MANGIATO SOLO TRE BISCOTTI DI MERDAA - marcotrocu : Ecco Draghi ha parlato per sette minuti, adesso può tornare in letargo per altri due tre mesi - agenzia_nova : #Cina Le due basi consentono agli aerei militari cinesi di raggiungere #Taiwan in sette minuti -