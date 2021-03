Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Porto

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 9 marzo 2021) Sfida delicatissima quella di domani sera all’Allianz Stadium, laospita ilper la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League: all’andata l’hanno spuntata ighesi per 2-1. De Ligt ha lavorato a parte, mentre Chiellini dovrebbe essere a disposizione di Pirlo ed andare in campo dal 1?. In alternativa è pronto Demiral per fare coppia con Bonucci al centro della difesa. Arthur stringerà i denti, il tecnico bianconero ha dichiarato in conferenza stampa di non avere alternative, ancora assenti Dybala (infortunio al ginocchio) e Bentancur (positivo al Covid). Ecco lescelte dei due tecnici:(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini (Demiral), Alex Sandro; Mckennie Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo.(4-4-2): ...