Stefano Coletta ha vinto il Festival, ora si candidi a leader delle Sardine (Di domenica 7 marzo 2021) Tra le cose di cui ci ha privato la pandemia, Cavallo Pazzo. Amadeus sarebbe stato perfetto come giovane Pippo Baudo che se ne sbarazza mentre quello urla «Questo Festival è truccato e lo vince Stefano Coletta». E invece niente imprevisti, niente irruzioni, niente estranei senza distanziamento. Tra le cose che non avremmo avuto senza la pandemia, quegli splendidi due minuti di Fiorello che augura a chi condurrà la prossima edizione di avere il pubblico in teatro, pubblico in platea, pubblico da teatri shakespeariani che mangia sbriciolando seduto in mezzo all’orchestra, pubblico assembrato fuori dall’Ariston, «ma vi deve andare malissimo». In versione Alex Drastico, lancia la sua maledizione su quelli che faranno il Festival normale: almeno paghino lo scotto d’uno share persino più basso del loro, almeno debbano ... Leggi su linkiesta (Di domenica 7 marzo 2021) Tra le cose di cui ci ha privato la pandemia, Cavallo Pazzo. Amadeus sarebbe stato perfetto come giovane Pippo Baudo che se ne sbarazza mentre quello urla «Questoè truccato e lo vince». E invece niente imprevisti, niente irruzioni, niente estranei senza distanziamento. Tra le cose che non avremmo avuto senza la pandemia, quegli splendidi due minuti di Fiorello che augura a chi condurrà la prossima edizione di avere il pubblico in teatro, pubblico in platea, pubblico da teatri shakespeariani che mangia sbriciolando seduto in mezzo all’orchestra, pubblico assembrato fuori dall’Ariston, «ma vi deve andare malissimo». In versione Alex Drastico, lancia la sua maledizione su quelli che faranno ilnormale: almeno paghino lo scotto d’uno share persino più basso del loro, almeno debbano ...

Advertising

borraccino_ : RT @reese_86: Max Gazze si è presentato sul palco travestito da Stefano Coletta ?? #Sanrem2021 #Sanremo2021 #FestivalDiSanremo #FestivalDiSa… - reese_86 : Max Gazze si è presentato sul palco travestito da Stefano Coletta ?? #Sanrem2021 #Sanremo2021 #FestivalDiSanremo #FestivalDiSanremo2021 - carotelevip : Stefano Coletta definisce l'edizione di #Sanremo2021 'eroica in tempi difficili'. Eroica! Eroica! Ma come si fa a d… - imarkez : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Sanremo 2021: parla il direttore di RAI 1 Stefano Coletta - - mojopin82 : Tanti collaboratori, tanti collegamenti, tante interviste ma nessuno che abbia spiegato a Stefano Coletta come indo… -