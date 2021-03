Roma-Genoa diretta 1-0. Girata al volo di Scamacca. Palla fuori (Di domenica 7 marzo 2021) 84' - Perez scappa a Criscito che interviene in scivolata. Cartellino giallo per il capitano Genoano81' - Ottima scelta di tempo di Marchetti che riesce ad anticipare in scivolata... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 7 marzo 2021) 84' - Perez scappa a Criscito che interviene in scivolata. Cartellino giallo per il capitanono81' - Ottima scelta di tempo di Marchetti che riesce ad anticipare in scivolata...

Advertising

PagineRomaniste : 86' - Fuori Peres e Mayoral, dentro Fazio e Spinazzola. Roma 1-0 Genoa #ASRoma #RomaGenoa - corgiallorosso : LIVE Roma-Genoa 1-0 (24' Mancini) – 86' Spinazzola e Fazio per Peres e Mayoral - jaybug1313 : Roma/Genoa ?? score ffs - Area5174552447 : Sto vedendo Roma Genoa, il Genoa fa piangere - romanewseu : 83' - Giallo per Criscito che atterra Carles Perez nella metà campo del Genoa. Punizione per la Roma #ASRoma #RomaGenoa 1-0 #Romanewseu -