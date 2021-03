Marco Moraci | il marito di Veronica Maya contro Sanremo | “E’ un gay pride”

(Di sabato 6 marzo 2021)imbarazzato ci imbarazza e non perché non gli sia piaciuto2021 ma per la sua motivazione e non solo. Ildiha seguito il festival e non gli è piaciuto: “Più che il festival diè un gay” questo il suo commento su Facebook, che abbiamo corretto perché c’erano un po’ di errori ma questo è solo un piccolo dettaglio. La questione vera che ci fa rabbrividire è già in quella sua prima frase. Ci chiediamo cosa abbia visto di così grave da turbare le sue serate sul divano. Noi abbiamo visto2021, le canzoni che possono piacere o meno, tutti i problemi audio, i ritardi, l’assenza di pubblico… ecco questo ci ha fatto male più di tutto, quello poltrone vuote. A...

Il quarto quadro che Achille Lauro ha proposto al Festival di Sanremo ha scombussolato un bel po' di persone, fra queste, marito di Veronica Maya, che ha definito la kermesse canora un "gay pride" citando espressamente Achille Lauro. E ancora: Parole che hanno fatto il giro del web e che non si ...Marco Moraci imbarazzato ci imbarazza e non perché non gli sia piaciuto Sanremo 2021 ma per la sua motivazione e non solo. Il marito di Veronica Maya ha seguito il festival e non gli è piaciuto: "Più ...