Povia | ”Amadeus ha fatto segno della Croce a Sanremo? E’ cultura | che non si può rinnegare”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 3 marzo 2021) ”L’identità occidentale nasce da tre città, Roma, Atene, Gerusalemme pensiero giuridico romano, pensiero filosofico greco e Cristianesimo. Il, credenti o non credenti, èche non si può. Perché le polemiche non si scatenano anche quando i giocatori di calcio lo fanno a inizio partita?”’. Così Giuseppeall’Adnkronos sulle polemiche che si sono scatenate dopo che, all’inizioprima puntata del Festival di, un attimo prima di scendere le scale del Teatro Ariston , haildelle. ”Siamo invasi da Utenti e Utonti -dice- bisogna solo scegliere da che parte pensare. Non guardo ...