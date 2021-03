Golden Globe 2021, Laura Pausini premiata per la miglior canzone "Io sì" (Di lunedì 1 marzo 2021) C'è anche l'Italia sul podio dei Golden Globe 2021. Laura Pausini è stata infatti premiata per la miglior canzone, "Io sì" da La vita davanti a sè . Grandissima la soddisfazione dell cantante ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) C'è anche l'Italia sul podio deiè stata infattiper la, "Io sì" da La vita davanti a sè . Grandissima la soddisfazione dell cantante ...

Agenzia_Ansa : 'Non ci posso credere'. Laura Pausini incredula su Instagram dopo la vittoria ai #GoldenGlobes. 'Dedico il premio a… - ElNuevoDia : Laura Pausini gana su primer Golden Globe como coautora de “Io Sì” - davidemaggio : E @LauraPausini si porta a casa il Golden Globe per #IoSi ???????????? #GoldenGlobes >>> ???? - NicolaSangiorgi : RT @fanpage: #GoldenGlobes, emozionata e incredula, #LauraPausini festeggia così - lilaacskyy : RT @Adnkronos: #LauraPausini vince #GoldenGlobes2021 per la Miglior canzone -