Sorteggi ottavi Europa League LIVE: le avversarie di Milan e Roma

A Nyon vanno in scena i Sorteggi degli ottavi di Europa League 2020/2021: Milan e Roma conosceranno le loro prossime avversarie

L'Europa League entra sempre più nel vivo e sempre meno squadre rimangono in corsa per alzare il trofeo a fine stagione. Il Sorteggio degli ottavi di finale prenderà il via a partire dalle ore 13 a Nyon, in Svizzera, presso il quartier generale della UEFA. Nelle urne saranno inseriti i 16 club che hanno superato i sedicesimi di finale.

Sorteggi ottavi Europa League LIVE: Aggiornamenti a partire dalle ore 13.00

Le squadre qualificate agli ottavi di Europa

