Nuova variante scoperta a New York: indebolisce l'efficacia dei vaccini. E Biden prolunga l'emergenza nazionale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Allarme vaccini a New York. Una Nuova forma di variante del coronavirus si sta diffondendo rapidamente e ha una mutazione che, a quanto sembra, «indebolisce l'efficacia... Leggi su ilmattino (Di giovedì 25 febbraio 2021) Allarmea New. Unaforma didel coronavirus si sta diffondendo rapidamente e ha una mutazione che, a quanto sembra, «l'...

