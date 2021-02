Guardiola: "City favorito? Dopo Lazio - Bayern non penso…" (Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA - Ha risuonato forte in tutta Europa la vittoria del Bayern Monaco contro la Lazio. Il 4 - 1 all'Olimpico ha ribadito senz'altro che i bavaresi, nonostante qualche regalo da parte dei giocatori ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA - Ha risuonato forte in tutta Europa la vittoria delMonaco contro la. Il 4 - 1 all'Olimpico ha ribadito senz'altro che i bavaresi, nonostante qualche regalo da parte dei giocatori ...

Ultime Notizie dalla rete : Guardiola City Guardiola: "City favorito? Dopo Lazio - Bayern non penso?" E Pep Guardiola, dopo la vittoria del suo Manchester City contro il Borussia Monchengladbach , non ha dubbi: "Noi i favoriti per la Champions League? Dopo aver visto Lazio - Bayern Monaco non lo ...

Un gol per tempo, Mancity vince 2 - 0 in casa Moenchengladbach ... ma l'attaccante del City spreca tutto. E così sono i tedeschi ad affacciarsi dalle parti di ... Passata la paura la macchina di Guardiola alza i giri del motore e al 65 mette in ghiaccio risultato e, ...

Guardiola: "City favorito? Dopo Lazio-Bayern non penso…" ROMA - Ha risuonato forte in tutta Europa la vittoria del Bayern Monaco contro la Lazio. Il 4-1 all'Olimpico ha ribadito senz'altro che i bavaresi, nonostante qualche regalo da parte dei giocatori di ...

City, Pep Guardiola ha BLASTATO un giornalista per questa domanda Evidentemente Pep Guardiola deve aver notato un tono accusatorio nella domanda che ha ricevuto durante la conferenza stampa in seguito alla vittoria per 0-2 contro il Borussia Mönchengladbach in Champ ...

