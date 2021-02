Nuovo decreto anti Covid: quando si andrà verso le riaperture di cinema, palestre e ristoranti? (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ecco cosa accadrà dopo il 5 marzo. Nuovo decreto anti Covid: le novità sulle riapertureSi avvicina la scadenza dell’attuale decreto anti Covid e nel frattempo il Governo guidato dal premier Mario Draghi continua a lavorare alle nuove norme che entreranno in vigore a partire dal 5 marzo 2021. Al momento, il Presidente del Consiglio sembra intenzionato a mantenere la linea del rigore, ma cosa accadrà in particolare a proposito delle riaperture di numerose attività come cinema, teatri, piscine, palestre, bar e ristoranti? Scopriamolo subito. La posizione del Comitato tecnico scientifico Continuano i lavori a proposito della stesura del Nuovo ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ecco cosa accadrà dopo il 5 marzo.: le novità sulleSi avvicina la scadenza dell’attualee nel frattempo il Governo guidato dal premier Mario Draghi continua a lavorare alle nuove norme che entreranno in vigore a partire dal 5 marzo 2021. Al momento, il Presidente del Consiglio sembra intenzionato a mantenere la linea del rigore, ma cosa accadrà in particolare a proposito delledi numerose attività come, teatri, piscine,, bar e ristor? Scopriamolo subito. La posizione del Comitato tecnico scientifico Continuano i lavori a proposito della stesura del...

