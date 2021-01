Riprese le ricerche dei dispersi sul Velino, dei quattro non si hanno notizie da domenica (Di giovedì 28 gennaio 2021) L'Aquila - Sono Riprese alle 7 di questa mattina in Valle Majelama, sul massiccio del Monte Velino, le operazioni di ricerca delle quattro persone di Avezzano (L'Aquila) disperse da domenica scorsa. Dopo il loro mancato rientro a casa e l'impossibilità di raggiungerli telefonicamente, i familiari avevano lanciato l'allarme; le loro auto sono state ritrovate vicino al Rifugio Casale da Monte da dove sono partiti per una passeggiata sulla neve. Nell'area della slavina, larga 200 metri, lunga 600 metri e con uno strato di neve che supera i 6 metri di spessore, si utilizzano anche strumenti elettronici e sonde. Coinvolti nelle ricerche unità del Soccorso Alpino e Speleologico giunte da tutta Italia, affiancate dalla Guardia di Finanza, dai Vigili del Fuoco, dalla Polizia e dal 9^ Reggimento Alpini di ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 28 gennaio 2021) L'Aquila - Sonoalle 7 di questa mattina in Valle Majelama, sul massiccio del Monte, le operazioni di ricerca dellepersone di Avezzano (L'Aquila) disperse dascorsa. Dopo il loro mancato rientro a casa e l'impossibilità di raggiungerli telefonicamente, i familiari avevano lanciato l'allarme; le loro auto sono state ritrovate vicino al Rifugio Casale da Monte da dove sono partiti per una passeggiata sulla neve. Nell'area della slavina, larga 200 metri, lunga 600 metri e con uno strato di neve che supera i 6 metri di spessore, si utilizzano anche strumenti elettronici e sonde. Coinvolti nelleunità del Soccorso Alpino e Speleologico giunte da tutta Italia, affiancate dalla Guardia di Finanza, dai Vigili del Fuoco, dalla Polizia e dal 9^ Reggimento Alpini di ...

infoitinterno : VIDEO - Riprese le ricerche dei dispersi sul Velino, tutto l'Abruzzo col fiato sospeso da cinque giorni - statodelsud : Dispersi sul Velino: riprese ricerche in area valanga - Pino__Merola : Dispersi sul Velino: riprese ricerche in area valanga - RadioPerusia : Cnsas Abruzzo, riprese le ricerche dei dispersi sul monte Velino Sono 60 gli uomini del Soccorso alpino in campo pe… - Miti_Vigliero : Dispersi sul Velino: riprese ricerche in area valanga Strumenti elettronici e sonde per esplorare strato neve 6 met… -

Ultime Notizie dalla rete : Riprese ricerche Dispersi sul Velino: riprese ricerche in area valanga ANSA Nuova Europa Arrivano i reagenti: il laboratorio Assl di Olbia riprende a processare i tamponi

Il macchinario era fermo da inizio gennaio. Sostituito anche lo strumento per i test molecolari Covid a Tempio: era in blocco da giorni ...

DISPERSI SUL VELINO, PEZZOPANE: “VICINA A FAMIGLIE, RINGRAZIO SOCCORRITORI PER GRANDE IMPEGNO”

L’AQUILA – “Sono vicina alle famiglie delle 4 persone che da domenica sono disperse sul Monte Velino nella mia terra d’Abruzzo. Sostengo il lavoro di tutti coloro che sono impegnati nell’operazione di ...

Il macchinario era fermo da inizio gennaio. Sostituito anche lo strumento per i test molecolari Covid a Tempio: era in blocco da giorni ...L’AQUILA – “Sono vicina alle famiglie delle 4 persone che da domenica sono disperse sul Monte Velino nella mia terra d’Abruzzo. Sostengo il lavoro di tutti coloro che sono impegnati nell’operazione di ...