Renzi ritira il veto su Conte, ma nessuno si fida. Ringalluzzito dallo stallo il senatore di Rignano porrà condizioni dure da accettare per il nuovo Governo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) E’ lo stesso Matteo Renzi a scriverlo a chiare lettere nella sua E-news, diramata alla stampa intono alle 19 e 15 di ieri, dopo che l’ex sottosegretario Ivan Scalfarotto lo aveva anticipato nel primo pomeriggio ai giornalisti davanti a Montecitorio: nessun pregiudizio. “Noi non abbiamo espresso veti su nessuno, non c’è un pregiudizio sulla persona, quello che c’è è una valutazione dei comportamenti politici. Non c’è veto sulla persona di Conte, vogliamo che cambi comportamento”. E così l’ex premier: “Noi andremo al Quirinale senza pregiudizi. Per noi la priorità è aiutare i cittadini a uscire da questa fase di stallo e di difficoltà non solo economica. Sprecare i soldi del Recovery, perdere tempo sui vaccini, ritardare il ritorno a scuola, vivere di sussidi sarebbero errori imperdonabili. Noi ci siamo. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) E’ lo stesso Matteoa scriverlo a chiare lettere nella sua E-news, diramata alla stampa intono alle 19 e 15 di ieri, dopo che l’ex sottosegretario Ivan Scalfarotto lo aveva anticipato nel primo pomeriggio ai giornalisti davanti a Montecitorio: nessun pregiudizio. “Noi non abbiamo espresso veti su, non c’è un pregiudizio sulla persona, quello che c’è è una valutazione dei comportamenti politici. Non c’èsulla persona di, vogliamo che cambi comportamento”. E così l’ex premier: “Noi andremo al Quirinale senza pregiudizi. Per noi la priorità è aiutare i cittadini a uscire da questa fase die di difficoltà non solo economica. Sprecare i soldi del Recovery, perdere tempo sui vaccini, ritardare il ritorno a scuola, vivere di sussidi sarebbero errori imperdonabili. Noi ci siamo. ...

