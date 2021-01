Genitori uccidono le figlie per dimostrare che sarebbero resuscitate: “Allo scoccare della mezzanotte torneranno in vita” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) uccidono le figlie per dimostrare che sarebbero resuscitate. Avete letto bene: due ragazze sono state ammazzate barbaramente e volontariamente dai Genitori come fosse un “rito” sacro. Il delitto compiuto da una coppia di mezza età è avvenuto in India, nello stato dell’Andhar Pradesh. Secondo The Times of Indi,a Purushotham Naidu e sua moglie Padmaja hanno picchiato a randellate e poi accoltellato le figlie 27enne Alekya e la 22enne Sai Divya. I due credevano fermamente che stesse per finire il periodo dello Kali Yuga, periodo che nelle sacre scritture induiste corrisponde ad un’età oscura. L’uccisione sarebbe quindi stata propedeutica alla dimostrazione che le figlie sarebbero “rinate”, all’alba della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021)leperche. Avete letto bene: due ragazze sono state ammazzate barbaramente e volontariamente daicome fosse un “rito” sacro. Il delitto compiuto da una coppia di mezza età è avvenuto in India, nello stato dell’Andhar Pradesh. Secondo The Times of Indi,a Purushotham Naidu e sua moglie Padmaja hanno picchiato a rante e poi accoltellato le27enne Alekya e la 22enne Sai Divya. I due credevano fermamente che stesse per finire il periodo dello Kali Yuga, periodo che nelle sacre scritture induiste corrisponde ad un’età oscura. L’uccisione sarebbe quindi stata propedeutica alla dimostrazione che le“rinate”, all’alba...

Gli inquirenti indiani hanno disposto una perizia psichiatrica nei confronti dei coniugi fermati, che erano vissuti finora pressoché isolati dal mondo ...