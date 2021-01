Imprese, crisi di liquidità per 6 su 10: fioccano domande di prestiti (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – La crisi da Covid-19 colpisce duramente la liquidità delle Imprese: più di 4 su 10 (41%) sono andate in banca nell’ultimo anno a chiedere un finanziamento per resistere alle conseguenze della crisi generata dall’emergenza e affrontare le scadenze più urgenti a causa del calo dei giro d’affari e della liquidità in cassa. E’ quanto emerge dall’indagine dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su un campione nazionale di Imprese da Nord a Sud dell’Italia in riferimento alle conseguenze della pandemia sul sistema economico. La pandemia – sottolinea Uecoop – sta mettendo a dura prova tutti i settori, dai servizi al commercio, dalla logistica alla manifattura, dall’agroalimentare al turismo, a fronte di un crollo dei consumi nazionali del 10,8% che ha comportato la ... Leggi su quifinanza (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Lada Covid-19 colpisce duramente ladelle: più di 4 su 10 (41%) sono andate in banca nell’ultimo anno a chiedere un finanziamento per resistere alle conseguenze dellagenerata dall’emergenza e affrontare le scadenze più urgenti a causa del calo dei giro d’affari e dellain cassa. E’ quanto emerge dall’indagine dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su un campione nazionale dida Nord a Sud dell’Italia in riferimento alle conseguenze della pandemia sul sistema economico. La pandemia – sottolinea Uecoop – sta mettendo a dura prova tutti i settori, dai servizi al commercio, dalla logistica alla manifattura, dall’agroalimentare al turismo, a fronte di un crollo dei consumi nazionali del 10,8% che ha comportato la ...

