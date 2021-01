Massimiliano Ossini, l’amore segreto che tiene lontano da due anni a causa del Covid (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ospite questo pomeriggio, lunedì 25 gennaio 2021, di Oggi è un altro giorno, Massimiliano Ossini si è concesso ai microfoni di Serena Bortone affrontando a tutto tondo impegni professionali e vita privata. Figlio della variopinta città partenopea, il conduttore ha ammesso di avere diverse passioni: tra tutte la montagna. “Sono appassionato di montagna perché a Napoli ce n’è una bellissima che è il Vesuvio, – ha detto – la madre di tutte le persone che stanno lì perché ha reso anche le terre fertili. Da lì si può coltivare, e la sentiamo molto mamma. E anche – ha aggiunto – perché forse amo il freddo”. Leggi anche >> Massimiliano Ossini, la malattia della moglie durante la gravidanza: «Ci avevano detto di abortire» Massimiliano Ossini vita privata: dall’adolescenza difficile alla ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ospite questo pomeriggio, lunedì 25 gennaio 2021, di Oggi è un altro giorno,si è concesso ai microfoni di Serena Bortone affrontando a tutto tondo impegni professionali e vita privata. Figlio della variopinta città partenopea, il conduttore ha ammesso di avere diverse passioni: tra tutte la montagna. “Sono appassionato di montagna perché a Napoli ce n’è una bellissima che è il Vesuvio, – ha detto – la madre di tutte le persone che stanno lì perché ha reso anche le terre fertili. Da lì si può coltivare, e la sentiamo molto mamma. E anche – ha aggiunto – perché forse amo il freddo”. Leggi anche >>, la malattia della moglie durante la gravidanza: «Ci avevano detto di abortire»vita privata: dall’adolescenza difficile alla ...

