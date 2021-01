Beatrice Valli | risponde alle accuse che vedono freddo il rapporto con la sorella Ludovica | “La gente vede il marcio in tutto”

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 25 gennaio 2021) A finire molto spesso al centro dell’attenzione social è. Chiacchieratissima per alcune sue dichiarazioni che hanno suscitato non poche polemiche, la donna è tornata a far parlare di sé. Partecipando al gioco che in molti hanno deciso di fare su Instagram, laha voluto parlare del suocon la, L'articolo