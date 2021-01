Lino Guanciale a Domenica In: “Il Commissario Ricciardi, un uomo da un super potere maledetto” (video) (Di domenica 24 gennaio 2021) Lino Guanciale torna protagonista nel prime time di Rai1 con Il Commissario Ricciardi, nuova fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. “È un lavoro che ha amo e amiamo molto”, spiega l’attore ospite a Domenica In. “Parte da un’idea letteraria geniale. Dai suoi libri è uscito fuori questo, il suo primo personaggio importante.” Sei puntate a partire dal 25 gennaio, Il Commissario Ricciardi è ambientato negli anni Trenta, a Napoli, in pieno periodo fascista. Al programma di Mara Venier, Guanciale ha spiegato cosa lo affascina del suo protagonista, un ruolo molto particolare: “È un uomo che si porta dentro un grande segreto, un super potere maledetto: percepire gli ultimi ... Leggi su optimagazine (Di domenica 24 gennaio 2021)torna protagonista nel prime time di Rai1 con Il, nuova fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. “È un lavoro che ha amo e amiamo molto”, spiega l’attore ospite aIn. “Parte da un’idea letteraria geniale. Dai suoi libri è uscito fuori questo, il suo primo personaggio importante.” Sei puntate a partire dal 25 gennaio, Ilè ambientato negli anni Trenta, a Napoli, in pieno periodo fascista. Al programma di Mara Venier,ha spiegato cosa lo affascina del suo protagonista, un ruolo molto particolare: “È unche si porta dentro un grande segreto, un: percepire gli ultimi ...

