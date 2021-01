Gianni Rezza: “Preoccupati dalla variante brasiliana, valutiamo di innalzare le misure” (Di domenica 24 gennaio 2021) L’epidemiologo Gianni Rezza, durante la conferenza stampa al ministero della Salute, ha messo in guardia il Paese riguardo le varianti di Covid-19: “Stiamo valutando se innalzare o meno le misure di sicuRezza. La variante brasiliana è piuttosto preoccupante dato che sono state segnalate alcune reinfezioni. In merito alla variante inglese sono stati notificati invece numerosi casi in Italia. Stiamo esaminando i focolai che ci sono con l’Inghilterra“. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 24 gennaio 2021) L’epidemiologo, durante la conferenza stampa al ministero della Salute, ha messo in guardia il Paese riguardo le varianti di Covid-19: “Stiamo valutando seo meno ledi sicu. Laè piuttosto preoccupante dato che sono state segnalate alcune reinfezioni. In merito allainglese sono stati notificati invece numerosi casi in Italia. Stiamo esaminando i focolai che ci sono con l’Inghilterra“. SportFace.

