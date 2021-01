Biden mette subito nel mirino Russia e Cina (Di domenica 24 gennaio 2021) Joe Biden mette subito nel mirino la Russia e la Cina mandando i primi duri segnali alle due superpotenze rivali. Il primo contro la repressione di Mosca delle manifestazioni a favore dell oppositore ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 24 gennaio 2021) Joenellae lamandando i primi duri segnali alle due superpotenze rivali. Il primo contro la repressione di Mosca delle manifestazioni a favore dell oppositore ...

Biden mette subito nel mirino la Russia e la Cina: Su Navalny e sorvoli Taiwan. Ma rafforza 'Buy America' di Trump