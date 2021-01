Gf vip, Giacomo Urtis e Mario Ermito hanno litigato? Novità importanti (Di sabato 23 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf vip, Giacomo Urtis e Mario Ermito hanno chiuso i rapporti? Nuove indiscrezioni sulla strana coppia: c’è di mezzo una diffida. Gf vip, Giacomo Urtis e Mario Ermito, tutto finito tra loro? Tra i due uomini sembrava nato un bel rapporto all’interno della Casa, tanto che l’attore aveva manifestato l’intenzione di trasferirsi a casa del Leggi su youmovies (Di sabato 23 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf vip,chiuso i rapporti? Nuove indiscrezioni sulla strana coppia: c’è di mezzo una diffida. Gf vip,, tutto finito tra loro? Tra i due uomini sembrava nato un bel rapporto all’interno della Casa, tanto che l’attore aveva manifestato l’intenzione di trasferirsi a casa del

EireenViolet : RT @EireenViolet: Urtis e la 'verità' sul tradimento di Nat Paragoni a Zelletta! Certo il Christmas affaire non è per ciò che DAY avrebbe… - EireenViolet : Urtis e la 'verità' sul tradimento di Nat Paragoni a Zelletta! Certo il Christmas affaire non è per ciò che DAY av… - infoitcultura : GF Vip, presunto flirt tra Mario Ermito e Giacomo Urtis: parla l’attore - infoitcultura : GF Vip | presunto flirt tra Mario Ermito e Giacomo Urtis | parla l'attore - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis fa una rivelazione su Andrea Zelletta: la verità sul tradimento di Natalia Parag… -