Muscarà (M5S): “Stadio Collana, indagine del commissario ad acta ferma al palo” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “La storia dello Stadio Collana assume sempre più i contorni di una commedia grottesca. Oggi apprendiamo dalla giunta regionale che dopo sei mesi di lavoro e indagine ispettiva del commissario straordinario, nominato dalla stessa Regione Campania su disposizione dei magistrati della Corte dei Conti, siamo di nuovo all’anno zero. In aula l’assessore Marchiello, che detiene la delega al Demanio e che ci ha rivelato di aver lavorato gomito a gomito con il commissario e il suo staff, ha ammesso che l’intera indagine è ancora incompleta. Un paradosso, tenuto conto che l’atto aggiuntivo della concessione al centro delle verifiche, che ha consentito di variare in corso d’opera il contratto con gruppo Giano aggiudicatario della concessione, è stato elaborato ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “La storia delloassume sempre più i contorni di una commedia grottesca. Oggi apprendiamo dalla giunta regionale che dopo sei mesi di lavoro eispettiva delstraordinario, nominato dalla stessa Regione Campania su disposizione dei magistrati della Corte dei Conti, siamo di nuovo all’anno zero. In aula l’assessore Marchiello, che detiene la delega al Demanio e che ci ha rivelato di aver lavorato gomito a gomito con ile il suo staff, ha ammesso che l’interaè ancora incompleta. Un paradosso, tenuto conto che l’atto aggiuntivo della concessione al centro delle verifiche, che ha consentito di variare in corso d’opera il contratto con gruppo Giano aggiudicatario della concessione, è stato elaborato ...

zazoomblog : Muscarà (M5S): “Stadio Collana indagine del commissario ad acta ferma al palo” - #Muscarà #(M5S): #“Stadio… - salernonotizie : M5S, Muscarà: “Esenzione bollo auto in Campania per chi acquista vetture non inquinanti” - Scisciano : Campania, Muscarà (M5S):”Esenzione dal bollo auto per chi acquista vetture non inquinanti”: Il provvedimento grazie… - salernocitta : M5S, Muscarà: “Esenzione dal bollo auto in Campania per chi acquista vetture non inquinanti” - teleischia : CAMPANIA. MUSCARA’ (M5S): “ESENZIONE BOLLO AUTO, PER CHI ACQUISTA VETTURE CON INQUINANTI” -

Ultime Notizie dalla rete : Muscarà M5S M5S, Muscarà: “12,6 milioni per bonificare i siti abbandonati, De Luca ora non ha più alibi” ErreEmme News