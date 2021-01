Comando della municipale chiuso | Ferrentino contro sindaco di Nocera Superiore

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – “Niente presidi di sicurezza ello in città“. Così Raffaella, leader del movimento Legalità e Trasparenza a, sulla chiusura per oltre dieci giorni daldi polizia. “Una scelta scellerata delCuofano. Non è concepibile ciò che sta accadendo ache, già martoriata dalla chiusuracaserma, ora perde anche ildi polizia– attacca l’avvocato. Il territorio è completamente indifeso. Stiamo vivendo una regressione davvero deprimente con una carenza di servizi in tutti i settori. ...