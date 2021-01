Che cos’è la scuola in presenza. Lettera (Di venerdì 22 gennaio 2021) inviata da Enrico Vivona - Da insegnante della scuola secondaria superiore, benché precario, mi preme condividere alcune considerazioni in merito alla questione "didattica a distanza/in presenza". La prima è di ordine metodologico: penso che nessuno possa in piena onestà intellettuale pensare che la DaD sia uno strumento pienamente sostitutivo della didattica svolta in presenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 22 gennaio 2021) inviata da Enrico Vivona - Da insegnante dellasecondaria superiore, benché precario, mi preme condividere alcune considerazioni in merito alla questione "didattica a distanza/in". La prima è di ordine metodologico: penso che nessuno possa in piena onestà intellettuale pensare che la DaD sia uno strumento pienamente sostitutivo della didattica svolta in. L'articolo .

NicolaPorro : Il lapsus del giornalista, che forse confonde inglese e italiano, scatena l'ilarità in Rai. Perché se le donne non… - Internazionale : Cos’è stato in Italia il Partito comunista? Dal dopoguerra in poi, la sua storia si può riassumere così: un grande… - MasterChef_it : Che cos'è la felicità? #MasterChefIt - manuele_a : RT @erretti42: La stampa si fa per dire di destra parla del’indagine su Cesa come se la fogna che sta venendo fuori sui legami con la Ndran… - unfuckxwitable : porca troia puttana oggi mi sono svegliata con sta idea strana e stupida 2hywhw, ma vi immaginate unx bambinx con f… -

Ultime Notizie dalla rete : Che cos’è Dove investire nel 2021? Fortune Italia