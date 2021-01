Ufficiale, il Giappone nel futuro di Lincoln: va al Vissel Kobe (Di giovedì 21 gennaio 2021) Lincoln, classe 2001 ed uno dei più promettenti talenti del calcio verdeoro continuerà la sua scalata verso il grande calcio dal Giappone. Attraverso i propri canali ufficiali, il Vissel Kobe ha infatti annunciato l’acquisto dal Flamengo, del 20enne seguito anche dall’Inter. Firmato un contratto fino al 2024. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vissel Kobe ??????? (@VisselKobe) Foto: Sun L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 21 gennaio 2021), classe 2001 ed uno dei più promettenti talenti del calcio verdeoro continuerà la sua scalata verso il grande calcio dal. Attraverso i propri canali ufficiali, ilha infatti annunciato l’acquisto dal Flamengo, del 20enne seguito anche dall’Inter. Firmato un contratto fino al 2024. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da??????? (@) Foto: Sun L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

