Fandango | oggi in tv il cult generazionale con Kevin Costner | un road movie tra goliardia ed elegia

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Leggenda vuole che di, diretto daReynolds, Quentin Tarantino avrebbe detto che “è stato uno dei più importanti esordi alla regia della storia del cinema”. Se ha fatto davvero questa affermazione, si tratta di una delle sue tipiche esagerazioni. Ma, ne abbiamo avuto prova dai suoi film in cui è capace di conquistare lo spettatore ricreando di sana pianta i fatti storici, questo è il suo modo di rimodellare in maniera immaginifica le cose, acconciandone una versione che alla fine non è solo più esagerata ed entusiasmante, ma persino più convincente della realtà. E allora sì,è un grande debutto. Certo, non sembrò esattamente così nel 1985, quando il film uscì alla chetichella nelle sale americane in un weekend di gennaio raggranellando la bellezza di 50mila dollari. Alla fine, dopo una distribuzione breve e ...