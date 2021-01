AUDIO Calciomercato | da Junior Firpo a Scamacca | le ultimissime

(Di giovedì 21 gennaio 2021) L'Inter si concentra sui rinnovi di Bastoni e Lautaro, mentre il Milan lavora per rinforzare la difesa. L'arrivo di Milik a Marsiglia potrebbe far partire un domino di movimenti tra gli attaccanti. La ...

IacBarlotti : RT @Radio1Sport: ? Il procuratore Tullio Tinti, ai microfoni di #PallaAlCentro con @IacBarlotti e @GiacPrioreschi, parla di #calciomercato… - Radio1Rai : RT @Radio1Sport: ? Il procuratore Tullio Tinti, ai microfoni di #PallaAlCentro con @IacBarlotti e @GiacPrioreschi, parla di #calciomercato… - GiacPrioreschi : RT @Radio1Sport: ? Il procuratore Tullio Tinti, ai microfoni di #PallaAlCentro con @IacBarlotti e @GiacPrioreschi, parla di #calciomercato… - Radio1Sport : ? Il procuratore Tullio Tinti, ai microfoni di #PallaAlCentro con @IacBarlotti e @GiacPrioreschi, parla di… - VoceGiallorossa : ???Azerbaigian, De Biasi: 'Gomez non andrà alla @OfficialASRoma, i giallorossi hanno già @HenrikhMkh'. AUDIO!… -

Ultime Notizie dalla rete : AUDIO Calciomercato

La Gazzetta dello Sport

Stefano Sturaro sta viaggiando in queste ore in direzione Verona, per raggiungere Ivan Juric: arriverà dal Genoa in prestito con diritto di riscatto ...Paulo Sousa è vicinissimo a diventare il nuovo selezionatore della Nazionale polacca: oggi può essere la giornata decisiva ...