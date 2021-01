Mercedes-Benz EQA - Al volante della 250 Edition 1 - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Poco prima di consegnarmi le chiaviEQA (che vi presentiamo qui in tutti i suoi dettagli), lami ha parlatonuova elettrica come di una rivoluzione. Uno di quei momenti, insomma, in cui c'è un prima e un dopo, con un parallelismo a un evento tenutosi nel lontano 1997: allora debuttava la Classe A e, per la prima volta, chi aveva sempre sognato un'auto con la Stella poteva finalmente averne una a un prezzo non dico popolare, ma almeno accessibile. Ed è così anche oggi: il listino d'ingresso per la EQA, considerata la classe, le dotazioni e le caratteristiche tecniche, non è affatto sproporzionato, situato com'è a quota 50.190 euro (Iva inclusa) per la 250 Sport. Dal prezzo si possono poi togliere dai 6.000 ai 10 mila euro di incentivo, scendendo, con la rottamazione di una vecchia auto, a poco più di 40.000 euro. ...