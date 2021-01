Il doc ‘bolognese’ su Maltoni è tra i papabili candidati agli Oscar

Leggi su dire

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) BOLOGNA – Il documentario ‘bolognese’ sulla vita di Cesare Maltoni è entrato nella lista dei 200 titoli che concorreranno per la cinquina come Miglior documentario alla prossima edizione degli Oscar. Si tratta di ‘Vivere, che rischio(Life is deadly)’ dei registi di Bologna, Michele Mellara e Alessandro Rossi, film che racconta la vita dello scienziato che lanciò la prima campagna italiana (e tra le prime in Europa e nel mondo) di screening di massa sulle donne di Bologna e provincia per la prevenzione del tumore alla cervice dell’utero.