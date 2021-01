Greta Ferro, scatto hot per l’attrice di Made in Italy | FOTO (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Greta Ferro, conosciuta per il ruolo di Irene nella fiction Made in Italy, ha condiviso uno scatto hot. Arrivano i complimenti. Greta Ferro è la rivelazione della fiction andata in onda in anteprima esclusiva su Prime Video e ora su Canale 5, “Made in Italy“. Al suo primo ruolo da attrice, in moltissimi stanno apprezzando L'articolo Greta Ferro, scatto hot per l’attrice di Made in Italy FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 20 gennaio 2021), conosciuta per il ruolo di Irene nella fictionin, ha condiviso unohot. Arrivano i complimenti.è la rivelazione della fiction andata in onda in anteprima esclusiva su Prime Video e ora su Canale 5, “in“. Al suo primo ruolo da attrice, in moltissimi stanno apprezzando L'articolohot perdiinè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

bubinoblog : MADE IN ITALY: SECONDA PUNTATA DELLA SERIE DI CANALE 5. L'OMAGGIO A MISSONI E RAFFAELLA CURIEL - nibbler1234567 : Stasera su #Canale5 la seconda puntata di 4 di #madeinitaly con Greta Ferro, Maurizio Lastrico, Fiammetta Cicogna,… - taoduefilm : Greta Ferro ha risposto alle vostre domande. Guarda il video su @MediasetPlay e questa sera non perderti il secondo… - borsari_luca : Promemoria: non fate incazzare Greta perché ha una memoria di ferro e un tempismo impeccabile. - Mamihatesurgirl : Esempio aesthetic di taglio di capelli per il resto della vita: Greta Ferro -