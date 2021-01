Bvlgari | il cuore della ricerca e dell’azienda sono le donne

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Accostare le donne a borse e gioielli è sicuramente più immediato che riconoscere il binomio tra il mondo femminile e l’innovazione. Un gap che Bvlgari ha deciso di colmare con diversi programmi e iniziative a sostegno dell’empowerment «in rosa», sia nell’ambiente scientifico che all’interno della propria azienda. Quello della casa romana è un impegno che ha preso vita da tempo, ma che con l’avvento della pandemia ha subito un’accelerata importante. L’azienda, che fa capo al gruppo del lusso Lvmh, è stata tra le prime ad attivarsi sul territorio supportando l’ospedale Spallanzani, capitolino come la Maison, e istituendo nel giugno del 2020 il Fondo Bvlgari virus free. un programma finanziario teso a supportare istituti di alto profilo come il Jenner Institute dell’Università di Oxford, la Rockefeller University di New York e l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive del già citato Spallanzani. Durante il webinar Innovare il presente per un futuro sostenibile il ceo Jean-Christophe Babin ha sottolineato l’importanza di unire le forze di tutti in un momento di grande difficoltà come quello che stiamo vivendo, offrendo un aiuto concreto alla ricerca. Ricerca che ha già dato i suoi frutti, se si pensa che, come parte della collaborazione con l’Istituto Jenner, Bvlgari ha supportato in prima linea lo sviluppo del vaccino di Oxford, creato in collaborazione con AstraZeneca, con 530mila dosi già distribuite in Gran Bretagna. «Mi congratulo con l’Università di Oxford per questo risultato straordinario», ha commentato Babin,«Siamo incredibilmente orgogliosi di aver fatto la nostra piccola parte in questa strada piena di sfide verso il vaccino. Non vediamo l’ora di continuare il nostro lavoro con l’Università di Oxford negli anni a venire per sradicare altri virus allo stesso modo».