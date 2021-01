Inizia l’era del dopo Trump. Cerimonia blindata per Biden. Rischio attentati al passaggio delle consegne. Addetti alla sicurezza di Capitol Hill indagati dall’Fbi (Di martedì 19 gennaio 2021) Quanto accaduto a Capitol Hill è una ferita ancora dolorosissima per gli Usa e mentre proseguono le indagini, comprese quelle su un tentativo di vendere ai russi il computer rubato alla speaker Nancy Pelosi, Washington è blindata in vista dell’inauguration day di domani. l’era Trump è ormai chiusa e, dalle politiche ambientali a quelle migratorie, passando per i diritti umani, con la sospensione annunciata delle esecuzioni capitali, Joe Biden si prepara a scrivere una nuova pagina della storia degli Stati Uniti e del mondo. Ma il problema in queste ore è appunto garantire la massima sicurezza evitando altri disordini e che scorra altro sangue in un passaggio di consegne mai stato così difficile in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 19 gennaio 2021) Quanto accaduto aè una ferita ancora dolorosissima per gli Usa e mentre proseguono le indagini, comprese quelle su un tentativo di vendere ai russi il computer rubatospeaker Nancy Pelosi, Washington èin vista dell’inauguration day di domani.è ormai chiusa e, dalle politiche ambientali a quelle migratorie, passando per i diritti umani, con la sospensione annunciataesecuzioni capitali, Joesi prepara a scrivere una nuova pagina della storia degli Stati Uniti e del mondo. Ma il problema in queste ore è appunto garantire la massimaevitando altri disordini e che scorra altro sangue in undimai stato così difficile in ...

