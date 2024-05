FOTO Telese Terme - inaugurata la 46esima tappa dell’International Street Food

(Di sabato 11 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIeri è stata, nel Parco delleJacobelli, ladell’VIII Edizione, la più importante manifestazione diesistente in Italia con ben 150 appuntamenti in tutta la penisola fino a novembre 2024. Per tre giorni, fino a domenica 12 maggio, dalle ore 12 alle 24, grazie ai 19 stand presenti sarà possibile fare un viaggio virtuale nella gastronomia di tutto il mondo, con la cucina brasiliana, quella messicana, la carne argentina, gli Hamburger di Angus, i kurtos ungheresi, la cucina greca, i dolci siciliani e tante altre specialità. Saranno anche presenti birrifici artigianali italiani, europei e ...

A Telese Terme inaugurata la 46esima tappa dell’International Street Food - A Telese terme inaugurata la 46esima tappa dell’International street Food - Ieri è stata inaugurata a Telese terme, nel Parco delle terme Jacobelli, la 46esima tappa dell’VIII Edizione dell’International street Food, la più importante manifestazione di street food esistente ...

Legambiente,no al taglio indiscriminato alberi di Monte Pugliano - Legambiente,no al taglio indiscriminato alberi di Monte Pugliano - "In attesa del responso del sopralluogo tecnico occorre sospendere il taglio del bosco della Foresta mediterranea di Monte Pugliano a Telese terme nel rispetto del divieto imposto dalla Regione Campan ...

The Wallà, al via i tour: nel fine settimana street art run e mostra - The Wallà, al via i tour: nel fine settimana street art run e mostra - The Wallà è un progetto di rigenerazione urbana partecipata partito a maggio 2021 a Riese Pio X, nel Trevigiano. L’idea è quella di trasformare i muri di edifici pubblici e privati in “tele” per un mu ...