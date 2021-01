Chi è Greta Ferro, la bellissima e giovane attrice di “Made in Italy” (Di sabato 16 gennaio 2021) Greta Ferro è una modella affermata e attrice emergente italiana. La Ferro è oggi una delle protagoniste delle pubblicità del settore beauty di Giorgio Armani. Attualmente è protagonista nella fiction Mediaset Made in Italy con Raoul Bova e questa segna la sua prima esperienza televisiva. Greta Ferro nasce il 19 settembre del 1995 a Vasto, in Abruzzo. Il papà è amministratore delegato del pastificio “La Molisana” mentre la madre Gilda Antonelli, è una professoressa universitaria. Greta Ferro ha preso il diploma classico al “Mario Pagano” di Campobasso, e nel 2012 ha vissuto un anno per studio in Cina. Si è poi trasferita a Milano dove ha studiato economia e si è laureata alla Bocconi nel 2017. Nel 2018 è presente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 gennaio 2021)è una modella affermata eemergente italiana. Laè oggi una delle protagoniste delle pubblicità del settore beauty di Giorgio Armani. Attualmente è protagonista nella fiction Mediasetincon Raoul Bova e questa segna la sua prima esperienza televisiva.nasce il 19 settembre del 1995 a Vasto, in Abruzzo. Il papà è amministratore delegato del pastificio “La Molisana” mentre la madre Gilda Antonelli, è una professoressa universitaria.ha preso il diploma classico al “Mario Pagano” di Campobasso, e nel 2012 ha vissuto un anno per studio in Cina. Si è poi trasferita a Milano dove ha studiato economia e si è laureata alla Bocconi nel 2017. Nel 2018 è presente ...

LeoFiorino : RT @f_smorgoni: Ma gli studenti che scendevano in piazza ad ogni starnuto della “piccola Greta”, non hanno le palle per radunarsi in ogni p… - _why_____not_ : @74_greta Chi si loda si imbroda - attilio59786435 : @74_greta @AleAleesara Questo è veramente senza vergogna....giorni fa ha avuto anche il coraggio di chiedere a chi… - greta_daros : RT @ashcoltami: Cambiano colore alle regioni come una partita ad uno ma il rosso non è sempre così rosso ma l'arancio non è l'arancio di no… - Alessan30261305 : @ciao_greta Ma chi l'ha fatto scusa? -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Greta Chi è Greta Ferro, la modella protagonista della serie tv Made in Italy Tv Fanpage CRISI DI GOVERNO | Sottosegretario Merlo (MAIE): “Crediamo nel progetto di Conte, al Senato la fiducia ci sarà”

“Ma i numeri li sapremo martedì”. Ricardo Merlo, presidente MAIE e Sottosegretario agli Esteri, a Rainews 24 rivolge un appello a tutti i parlamentari ...

Greta Ferro, le origini dell’attrice: chi sono i suoi genitori?

Greta Ferro è una giovane attrice che fa parte del cast di Made in Italy, scopriamo insieme chi sono i suoi genitori: tutti i dettagli.

“Ma i numeri li sapremo martedì”. Ricardo Merlo, presidente MAIE e Sottosegretario agli Esteri, a Rainews 24 rivolge un appello a tutti i parlamentari ...Greta Ferro è una giovane attrice che fa parte del cast di Made in Italy, scopriamo insieme chi sono i suoi genitori: tutti i dettagli.