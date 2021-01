Per Facebook fa disinformazione. Siri oscurato porta il caso al Senato. Il leghista scivola sull’idrossiclorochina cara a Trump. Per il Social ha diffuso una notizia pericolosa e infondata (Di venerdì 15 gennaio 2021) Molti medici pensano che l’idrossiclorochina accoppiata con lo zinco e forse l’azitromicina abbia un enorme successo. Come sapete l’ho presa per un periodo di 14 giorni. E come sapete sono qui. Mi viene da pensare che funzioni nelle prime fasi della malattia. A sostenerlo, nei mesi scorsi in uno dei suoi tanti interventi sul Covid, molti di carattere negazionista, è stato il presidente statunitense Donald Trump, idolo dei sovranisti. E se lo ha detto il tycoon il Senatore leghista Armando Siri (nella foto) deve aver pensato che potesse dirlo tranquillamente anche lui. Il dibattito sull’utilizzo dell’idrossiclorochina contro il virus ferve nonostante da molti scienziati sia considerata inutile per contrastare il coronavirus. Siri ha così caldeggiato quella che si potrebbe chiamare “cura ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Molti medici pensano che l’idrossiclorochina accoppiata con lo zinco e forse l’azitromicina abbia un enorme successo. Come sapete l’ho presa per un periodo di 14 giorni. E come sapete sono qui. Mi viene da pensare che funzioni nelle prime fasi della malattia. A sostenerlo, nei mesi scorsi in uno dei suoi tanti interventi sul Covid, molti dittere negazionista, è stato il presidente statunitense Donald, idolo dei sovranisti. E se lo ha detto il tycoon ilreArmando(nella foto) deve aver pensato che potesse dirlo tranquillamente anche lui. Il dibattito sull’utilizzo dell’idrossiclorochina contro il virus ferve nonostante da molti scienziati sia considerata inutile per contrastare il coronavirus.ha così caldeggiato quella che si potrebbe chiamare “cura ...

