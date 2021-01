Il Csm ferma il renziano Manzione. Corre per guidare la Procura di Lucca. La nomina slitta per i precedenti incarichi politici. Il pm è stato sottosegretario con Letta, Renzi e Gentiloni (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dopo mesi torna a riaccendersi l’eterno dilemma sui rapporti tra politica e toghe. A riaccendere la miccia è stata la decisione del Consiglio superiore della magistratura di congelare, per la seconda volta in pochi mesi, la nomina del magistrato ed ex sottosegretario (Renziano) dell’Interno dei Governi Letta, Renzi e Gentiloni, Domenico Manzione, alla guida della Procura di Lucca. La decisione è arrivata dopo un lungo confronto dove, alla fine, è prevalsa con 8 voti a favore, 5 contrari, e ben 10 astensioni, la decisione di ritornare in quinta commissione, quella competente per gli incarichi direttivi, come proposto dalla togata di Magistratura indipendente, Loredana Miccichè. Storia già vista perché a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dopo mesi torna a riaccendersi l’eterno dilemma sui rapporti tra politica e toghe. A riaccendere la miccia è stata la decisione del Consiglio superiore della magistratura di congelare, per la seconda volta in pochi mesi, ladel magistrato ed ex) dell’Interno dei Governi, Domenico, alla guida delladi. La decisione è arrivata dopo un lungo confronto dove, alla fine, è prevalsa con 8 voti a favore, 5 contrari, e ben 10 astensioni, la decisione di ritornare in quinta commissione, quella competente per glidirettivi, come proposto dalla togata di Magistratura indipendente, Loredana Miccichè. Storia già vista perché a ...

