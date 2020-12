Caso mense a Lodi, la xenofobia della Lega sconfitta ancora in tribunale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La Corte d'Appello di Milano ha dichiarato illegittima la richiesta del Comune di Lodi, a guida della leghista Sara Casanova, che due anni fa aveva di fatto discriminato i bambini stranieri rispetto ... Leggi su globalist (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La Corte d'Appello di Milano ha dichiarato illegittima la richiesta del Comune di, a guidaleghista Sara Casanova, che due anni fa aveva di fatto discriminato i bambini stranieri rispetto ...

