Pallanuoto femminile | Silvia Avegno è la nuova capitana del Setterosa La decisione è di Paolo Zizza

Leggi su oasport

(Di martedì 22 dicembre 2020) Sorpresa per l’Italia della, che domani terminerà la prima parte del raduno di Ostia in vista del Preolimpico di: il, che si giocherà a Trieste dal 17 al 24 gennaio un posto per Tokyo 2020, ha una. Secondo quanto scritto dal quotidiano genovese “Il Secolo XIX“, si tratta di, nativa di Genova, classe 1997 di Sori, cresciuta sportivamente nel Rapallo ma ora attaccante della SIS Roma. Vanta 68 presenze con la calottina della Nazionale e la sua nomina è arrivata direttamente perdel CT del. Succede, in questo ruolo, ad Elisa Queirolo,...