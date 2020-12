Pallanuoto femminile | Serie A1 2020-2021 | Trieste-Verona 7-14 nel recupero della seconda giornata

(Di sabato 19 dicembre 2020) LaA1dioggi, sabato 19 dicembre, ha visto ildi un match: per il massimo campionato si è finalmente disputata, andata nettamente alle ospiti, che si sono imposte con il punteggio di 7-14. Si completa così il girone d’andataprima fasecompetizione, che ora riprenderà a fine gennaio, dopo il Preolimpico che vedrà protagonista il Setterosa di Paolo Zizza. TABELLINO-CSS7-14: S. Ingannamorte, Gagliardi 1, Boero 3, Gant, Marussi ...

OA Sport

La Serie A1 2020-2021 di pallanuoto femminile oggi, sabato 19 dicembre, ha visto il recupero di un match della seconda giornata: per il massimo campionato si è finalmente disputata Trieste-Verona, and ...