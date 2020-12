Claudia Ruggeri | selfie senza trucco | mai vista così – FOTO

Mami43977485 : RT @GisellinaBlanco: #DiSerieEDiLibri a @VentagliP ?? Inferno Minore di Claudia Ruggeri è stato pubblicato postumo. Non risparmia nessuna la… - Lori_Ted : RT @GisellinaBlanco: #frasinliberta a @SalaLettura ?? Claudia Ruggeri, classe ‘67, giovanissima poetessa del sud travolta dall’impeto della… - BersaniLeda : RT @GisellinaBlanco: #frasinliberta a @SalaLettura ?? Claudia Ruggeri, classe ‘67, giovanissima poetessa del sud travolta dall’impeto della… - gighea : RT @GisellinaBlanco: #frasinliberta a @SalaLettura ?? Claudia Ruggeri, classe ‘67, giovanissima poetessa del sud travolta dall’impeto della… - VentagliP : RT @GisellinaBlanco: #DiSerieEDiLibri a @VentagliP ?? Inferno Minore di Claudia Ruggeri è stato pubblicato postumo. Non risparmia nessuna la… -

Ultime Notizie dalla rete : Claudia Ruggeri

Yeslife

La Miss di Avanti un altro Claudia Ruggeri, ha postato una foto che ha lasciato i suoi follower senza parole. Bellissima anche senza trucco!Diego Armando Maradona ha trascorso le sue ultime ore in una casa spoglia e senza segno di assistenza per un paziente operato al cervello. La guerra per la verità e per i suoi beni è già aperta. Parol ...