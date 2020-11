Poker Napoli, azzurri travolgenti nel segno di Maradona: Roma ko (FOTO) (Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNel ricordo di Diego Armando Maradona il Napoli vince il big match della 9^ giornata contro la Roma. Prima Lorenzo Insigne, napoletano, cresciuto nel mito di Diego segna su punizione sotto la curva A, dove il 10 argentino segnò la punizione in area contro la Juventus, la rete del vantaggio. Nella ripresa raddoppia Fabian Ruiz, segna anche Mertens e la chiude Politano per il definitivo 4-0. La partita – Prima del match contro la Roma, il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha omaggiato Diego Armando Maradona con dei fiori posti in curva sotto l’immagine del campione argentino. Napoli con la maglia speciale per Maradona che assomiglia a quella dell’Argentina: tutti i pensieri e le attenzioni sono rivolte al Pibe de Oro. Pronti ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNel ricordo di Diego Armandoilvince il big match della 9^ giornata contro la. Prima Lorenzo Insigne, napoletano, cresciuto nel mito di Diego segna su punizione sotto la curva A, dove il 10 argentino segnò la punizione in area contro la Juventus, la rete del vantaggio. Nella ripresa raddoppia Fabian Ruiz, segna anche Mertens e la chiude Politano per il definitivo 4-0. La partita – Prima del match contro la, il capitano delLorenzo Insigne ha omaggiato Diego Armandocon dei fiori posti in curva sotto l’immagine del campione argentino.con la maglia speciale perche assomiglia a quella dell’Argentina: tutti i pensieri e le attenzioni sono rivolte al Pibe de Oro. Pronti ...

