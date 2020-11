‘Gf Vip 5’, Tommaso Zorzi in crisi per le parole di Maria Teresa Ruta sul suo rapporto con Francesco Oppini, la conduttrice poi chiarisce la sua posizione e confessa: “Sono gelosa!” (Di domenica 29 novembre 2020) Lo aveva preannunciato e lo ha fatto: dopo il confronto avvenuto ieri con Andrea Zelletta e Adua Del Vesco, Maria Teresa Ruta ha voluto affrontare Tommaso Zorzi sul legame con Francesco Oppini. Ai due coinquilini, infatti, la giornalista aveva confidato di trovare l’influencer troppo ingombrante nell’esperienza di Francesco, definendolo un succhia energie e oggi Maria Teresa ha espresso le sue perplessità anche al diretto interessato (QUI il video): Parlavamo di te e Francesco e di quanto siete diversi su certe cose, del carattere stiamo parlando e avevamo ipotizzato che tu sei un po’, come molti di noi, più un accentratore ‘dei tuoi malumori’, perché noi li viviamo con tanto affetto: ci preoccupiamo ... Leggi su isaechia (Di domenica 29 novembre 2020) Lo aveva preannunciato e lo ha fatto: dopo il confronto avvenuto ieri con Andrea Zelletta e Adua Del Vesco,ha voluto affrontaresul legame con. Ai due coinquilini, infatti, la giornalista aveva confidato di trovare l’influencer troppo ingombrante nell’esperienza di, definendolo un succhia energie e oggiha espresso le sue perplessità anche al diretto interessato (QUI il video): Parlavamo di te ee di quanto siete diversi su certe cose, del carattere stiamo parlando e avevamo ipotizzato che tu sei un po’, come molti di noi, più un accentratore ‘dei tuoi malumori’, perché noi li viviamo con tanto affetto: ci preoccupiamo ...

redazioneiene : GF Vip, gossip, storia, cultura generale: tutto pur di non concentrarsi sulla pandemia ?? #leiene #coronavirus - infoitcultura : “Sei gelosa di Tommaso?”, Stefania dritta al punto: Maria Teresa piange, chiarimenti al GF Vip (VIDEO) - zazoomblog : «In Italia troppe tragedie dagli alluvioni al Gf Vip»: bufera sulla frase di Ficarra e Picone a Striscia - #Italia… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #TommasoZorzi in crisi per le parole di #MariaTeresaRuta sul suo rapporto con #FrancescoOppini, la cond… - Tristan__esdpv : Negli ultimi giorni sto commentando davvero poco il GF VIP perché ci sono persone appartenenti ad alcuni fandom di… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Il colesterolo Ldl oggi si tratta in base alla classe di rischio Yahoo Notizie