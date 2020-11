Phisikk du role – Maradona e la tv coccodrillo Possiamo chiedere di più?

Leggi su formiche

(Di sabato 28 novembre 2020) Diego Armandoè stato un fuoriclasse nel suo campo, forse il migliore di tutti i tempi o forse no, capace, comunque, di farsi icona pop attraverso la trasmigrazione dai campi di calcio all’immaginario popolare, e su questo, evidentemente, non si può non essere d’accordo. Nè ci permetteremmo mai di graffiare con inutili e inappropriati pistolotti sulla sua vita da eroe irregolare, impastati di? ? moralismi un tanto al kilo, i giganteschi murales che da Napoli vanno a Buenos Aires. No. Vorremmo, però, poter dire “pace all’anima sua” e tornare ad attingere informazioni che abbiano il senso della notizia e non dell’accondiscenza nei confronti del popolo e delle sue cordefacili. Diego Armando, è incolpevole. Così come lo era il grande Gigi Proietti, la cui dipartita ha tenuto banco per giorni sui telegiornali, celebrando un nuovo genere ...