Somalia: attentato suicida in ristorante vicino Mogadiscio, 7 morti (Di venerdì 27 novembre 2020) Mogadiscio, 27 nov. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Almeno sette persone sono morte in un attentato suicida avvenuto oggi in un ristorante sulla strada per l'aeroporto di Mogadiscio, capitale della Somalia. Lo riferiscono fonti mediche del paese africano. Al momento non è arrivata alcuna rivendicazione. Un sopravvissuto, citato dal portale Garowe online, ha riferito che il terrorista si è fatto esplodere all'ingresso del locale, molto noto per i suoi dolci e gelati. L'attacco terroristico è avvenuto poco dopo una breve vista a sorpresa in Somalia del nuovo ministro della difesa americano Christopher Miller, al termine di una missione che lo ha portato anche a Gibuti, in Bahrein e Qatar. Miller è rimasto in Somalia poche ore, riferisce la Cnn. Secondo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020), 27 nov. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Almeno sette persone sono morte in unavvenuto oggi in unsulla strada per l'aeroporto di, capitale della. Lo riferiscono fonti mediche del paese africano. Al momento non è arrivata alcuna rivendicazione. Un sopravvissuto, citato dal portale Garowe online, ha riferito che il terrorista si è fatto esplodere all'ingresso del locale, molto noto per i suoi dolci e gelati. L'attacco terroristico è avvenuto poco dopo una breve vista a sorpresa indel nuovo ministro della difesa americano Christopher Miller, al termine di una missione che lo ha portato anche a Gibuti, in Bahrein e Qatar. Miller è rimasto inpoche ore, riferisce la Cnn. Secondo ...

Mogadiscio, 27 nov. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Almeno sette persone sono morte in un attentato suicida avvenuto oggi in un ristorante sulla ...

Sono almeno 5 le vittime dell’attentato suicida avvenuto martedì davanti a un ristoranteb frequentato dai membri della principale accademia di polizia somala a Mogadiscio, che si trova non distante..

