Morte Maradona, Sky Sport ricorda il Pibe de Oro: la programmazione dedicata

Sky Sport ricorda Diego Armando Maradona. Il mondo del calcio si stringe dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona: tra i calciatori più grandi della storia del calcio e sicuramente tra i più amati. Sky Sport, a pochi giorni dalla sua scomparsa, ha deciso di rendergli omaggio con una programmazione dedicata alla leggenda del calcio mondiale i cui funerali si sono svolti nella giornata di ieri in Argentina. Sky Sport Serie A trasmetterà le migliori produzioni originali Sky che raccontano momenti di vita indelebili del mito argentino attraverso le voci degli storyteller di Sky Sport. Imperdibili gli appuntamenti con #SkyBuffaRacconta, le Storie di Matteo Marani e i racconti di Giorgio Porrà per rivivere le tappe che hanno segnato la storia di Maradona.

