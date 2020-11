La carriera di Roberto Mancini, ct dell’Italia (Di venerdì 27 novembre 2020) Nato a Jesi il 27 novembre 1964, Roberto Mancini ha vissuto una grande carriera con le maglie di Sampdoria e Lazio. Inter e City gli apici in panchina da allenatore. Roberto Mancini compie 56 anni. L’attuale ct della Nazionale è infatti nato a Jesi, nelle Marche, il 27 novembre 1964. Gli inizi a Bologna, poi il periodo d’oro alla Sampdoria:la carriera di Roberto Mancini A soli tredici anni venne segnalato a Marino Perani, all’epoca responsabile del settore giovanile del Bologna, che lo ingaggiò per 700.000 lire dopo un breve provino. Con i felsinei debutta nel 1981, collezionando in una stagione 31 presenze e 9 gol. L’estate successiva il presidente Mantovani lo porta alla Sampdoria, sborsando diversi miliardi. In blucerchiato il Mancio ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 27 novembre 2020) Nato a Jesi il 27 novembre 1964,ha vissuto una grandecon le maglie di Sampdoria e Lazio. Inter e City gli apici in panchina da allenatore.compie 56 anni. L’attuale ct della Nazionale è infatti nato a Jesi, nelle Marche, il 27 novembre 1964. Gli inizi a Bologna, poi il periodo d’oro alla Sampdoria:ladiA soli tredici anni venne segnalato a Marino Perani, all’epoca responsabile del settore giovanile del Bologna, che lo ingaggiò per 700.000 lire dopo un breve provino. Con i felsinei debutta nel 1981, collezionando in una stagione 31 presenze e 9 gol. L’estate successiva il presidente Mantovani lo porta alla Sampdoria, sborsando diversi miliardi. In blucerchiato il Mancio ...

